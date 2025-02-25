Украинца с полкило «синтетики» поймали за рулем каршеринга на Полевой Сабировской Наряд ДПС в Приморском районе остановил подозрительный «Чанган».
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Украинца с полкило «синтетики» поймали за рулем каршеринга на Полевой Сабировской Наряд ДПС в Приморском районе остановил подозрительный «Чанган».