Москвичей предупредили о заморозках в пасхальные выходные

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин В Москве в пасхальные выходные ожидаются слабые заморозки. Об этом предупредила столичных жителей в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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