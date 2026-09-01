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Юрист Чирикова сообщила, что клиент может вернуть деньги за неудачное окрашивание

Юрист Чирикова сообщила, что клиент может вернуть деньги за неудачное окрашивание

Клиент может потребовать исправить неудачный макияж, стрижку или окрашивание, снизить цену либо вернуть деньги.

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