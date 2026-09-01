Юрист Чирикова сообщила, что клиент может вернуть деньги за неудачное окрашивание

Клиент может потребовать исправить неудачный макияж, стрижку или окрашивание, снизить цену либо вернуть деньги.
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