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Третьяк: «В 1972 году канадцы считали, что у нас нет вратарской школы. Сейчас ее можно назвать сильнейшей в мире»

Третьяк: «В 1972 году канадцы считали, что у нас нет вратарской школы. Сейчас ее можно назвать сильнейшей в мире»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об уровне российской вратарской школы на мировой арене.

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