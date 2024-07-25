В облцентре преобразуют три известных МУПа

Рассказываем, какие нововведения ждут крупнейшие организации Смоленска Три муниципальных унитарных предприятия Смоленска - «Комбинат студенческого питания», «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» и «Заднепровский продовольственный рынок», будут преобразованы в ООО.
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