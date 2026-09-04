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Царьград

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Минобороны: ПВО 3 сентября сбили 426 украинских дронов

Минобороны: ПВО 3 сентября сбили 426 украинских дронов

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 426 украинских беспилотников 3 сентября силами ПВО.

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