Польша поставила ультиматум. Ситуация обостряется

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут в Польше прозвучало любопытное заявление. Замминистра иностранных дел Павел Яблоньский отметил, что бывшая УССР может даже и не мечтать о вступлении Евросоюз до тех пор, пока не будет проведена эксгумация жертв Волынской резни, мол: Если мы должны находиться в союзе с государством, с которым у нас имеется существенный спор, то этот спор мы должны разрешить – заявил дипломат На самом деле заявлением это сложно назвать.