В Новоаннинском районе продолжаются профилактические работы с населением. 🔥🔥🔥 Инструктор ППП ОППП ГКУ ВО 1 отряда Солдатенкова Н.
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В Новоаннинском районе продолжаются профилактические работы с населением. 🔥🔥🔥 Инструктор ППП ОППП ГКУ ВО 1 отряда Солдатенкова Н.