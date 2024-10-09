Депутат Дубинский: Запад толкает Зеленского к переговорам с РФ без прямого указа

Страны Запада не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому прямого указания о начале переговоров с Российской Федерацией, так как не хотят брать на себя такую политическую ответственность, но при этом оказывают необходимое политическое давление на этом направлении.
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