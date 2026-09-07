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Топовая камера Lofic и новый Snapdragon, который перешагнёт порог 5 ГГц. Открыты предзаказы на Xiaomi 18 Pro

Топовая камера Lofic и новый Snapdragon, который перешагнёт порог 5 ГГц. Открыты предзаказы на Xiaomi 18 Pro

Новая серия получит 2-нм чипы Qualcomm Официальная премьера серии Xiaomi 18 Pro состоится уже в сентябре, а в офлайн-магазинах компании стартовал прием предварительных заказов.

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