Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине запустили новый производственный цех «Дорогобужкотломаша»

На Смоленщине запустили новый производственный цех «Дорогобужкотломаша»

Завод является ведущим российским производителем котельного оборудования Запуск новому производственному цеху предприятия «Дорогобужкотломаш», которое является стратегическим партнером ГК «ЕКС», дали в Дорогобужском округе Смоленской области.

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