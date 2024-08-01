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Жданов: украинские БПЛА атаковали Шебекино и Нежеголь

Жданов: украинские БПЛА атаковали Шебекино и Нежеголь

Город Шебекино и село Нежеголь в Белгородской области подверглись атакам беспилотниками. Повреждения получили частные дома мирных жителей, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

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