Жданов: украинские БПЛА атаковали Шебекино и Нежеголь

Город Шебекино и село Нежеголь в Белгородской области подверглись атакам беспилотниками. Повреждения получили частные дома мирных жителей, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии