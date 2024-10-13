РПЦ: квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ*

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил принять меры, чтобы защитить общество от субкультуры квадробинга, поскольку она, по мнению священника, готовит ребенка к принятию ЛГБТ*-идеологии (движение признано экстремистским в России и запрещено) .