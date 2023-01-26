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Карраскаль о том, что остался в России: «Давление было, но я не стал поддаваться всеобщей панике. Москва – стабильный и спокойный город»

Игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль объяснил, почему остался в России. – ЦСКА выкупил твой трансфер и заключил длительный контракт, когда большинство легионеров уезжало из России.

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