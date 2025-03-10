На Смоленщине благоустроят общественные территории по проекту «Земля для туризма»

Регион присоединился к проекту, который реализуется по решению правительственной комиссии по региональному развитию «Земля для туризма» направлен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности субъектов.
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