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Царьград

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Британский премьер Бернем может стать последним главой страны

Британский премьер Бернем может стать последним главой страны

Первый министр Шотландии предрек распад Великобритании и конец эпохи премьеров после референдума о независимости.

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