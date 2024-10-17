«Нацелили пулеметы». Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, где с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом обсуждал странное поведение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
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