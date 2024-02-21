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«Ъ»: задержанных руководителей ВОГ подозревают в мошенничестве с недвижимостью

«Ъ»: задержанных руководителей ВОГ подозревают в мошенничестве с недвижимостью

Задержанных руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ) подозревают в причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах Российской Федерации, в результате которого ущерб составил 211 миллионов рублей.

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