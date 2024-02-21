«Ъ»: задержанных руководителей ВОГ подозревают в мошенничестве с недвижимостью

Задержанных руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ) подозревают в причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах Российской Федерации, в результате которого ущерб составил 211 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии