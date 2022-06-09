"Азов"* перед сдачей в плен поджигал бункеры и пытался уничтожить вооружение

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские военнослужащие и члены "Азова"* перед сдачей в плен с металлургического комбината "Азовсталь" поджигали свои катакомбы и пытались уничтожить вооружение.