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"Азов"* перед сдачей в плен поджигал бункеры и пытался уничтожить вооружение

"Азов"* перед сдачей в плен поджигал бункеры и пытался уничтожить вооружение

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские военнослужащие и члены "Азова"* перед сдачей в плен с металлургического комбината "Азовсталь" поджигали свои катакомбы и пытались уничтожить вооружение.

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