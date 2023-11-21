Чемпионка Игр Журова заявила о двойных стандартах МОК

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха про то, что атлеты не несут ответственность за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов, и заявила, что подобные высказывания относятся ко всем, кроме России.
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