Европейский союз может ввести санкции против израильского министра за высказывания о жителях сектора Газа

Европейскому союзу следует рассмотреть вопрос о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за их высказывания о жителях сектора Газа.
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