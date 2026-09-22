Мнение: «Карпатская восьмерка» – мертворожденная изначально организация», – Александр Дудчак

Экономист и политолог Александр Дудчак в эфире программы «Мнение» заявил, что союз стран Восточной Европы «Карпатская восьмерка» подвергся критике со стороны приглашенных туда республик еще на этапе создания.
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