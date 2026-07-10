Центробанк выпустил обновленную 100-рублевую банкноту

С 10 июля введена в обращение обновленная банкнота номиналом 100 рублей. Новая купюра посвящена ЦФО. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату и стилизованная карта округа.