Советский портвейн

В Советском Союзе выбор алкогольных напитков был действительно широк. Ликеры и настойки не просто пользовались популярностью, но и становились основой для первых коктейлей, рецепты которых дошли и до наших дней.
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