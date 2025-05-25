Yle: МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушных границ

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова в связи с имевшим место, по утверждению Хельсинки, нарушением двумя российскими военными самолетами финского воздушного пространства.
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