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Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

РИА Новости: Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин.

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