Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защитыРоссийская армия стала первопроходцем в плане массового дооборудования бронетехники для противодействия атакам вражеских дронов, хотя первые «мангалы» появились в подразделениях ЮВО до начала проведения спецоперации в качестве средства защиты от ударов ПТУР в верхнюю полусферу.