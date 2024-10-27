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Джордж Расселл: «Иногда машина «Мерседеса» вот так огрызается – и мы не знаем, почему это происходит»

Расселл признал проблемы с работой болида. Пилот «Мерседеса» на предстоящем Гран-при Мехико будет вынужден использовать версию днища, которая была разработана еще в начале сезона.

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