Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 8 и 9 марта можно будет бесплатно Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что в честь Международного женского дня 8 и 9 марта парковки в Москве будет бесплатными.
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