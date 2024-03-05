Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 8 и 9 марта можно будет бесплатно Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что в честь Международного женского дня 8 и 9 марта парковки в Москве будет бесплатными.