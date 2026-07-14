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Живая Кубань

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Уже глубоко на пенсии. Каждый пятый россиянин будет выплачивать ипотеку до 75 лет

Уже глубоко на пенсии. Каждый пятый россиянин будет выплачивать ипотеку до 75 лет

Уже глубоко на пенсии. Каждый пятый россиянин будет выплачивать ипотеку до 75 летКаждый пятый заемщик, оформивший ипотеку во втором полугодии 2025 года, будет погашать ее до 70–75 лет.

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