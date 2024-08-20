Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

Владислав Владислав Интересная информация для анализа. Спасибо автору. Подтверждается ряд моих более ранних выводов + информация для последующего размышления.

Виктор Шилин При отмене фильтрации в Шереметьево отправлять "братьев" прямиком в мордовские "пансионаты" лет на десять.