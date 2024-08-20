Но, есть нюанс. В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента.
Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная информация для анализа. Спасибо автору. Подтверждается ряд моих более ранних выводов + информация для последующего размышления.
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12 час.
Виктор Шилин
При отмене фильтрации в Шереметьево отправлять "братьев" прямиком в мордовские "пансионаты" лет на десять.
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10 час.
Александр Конкин
Этим мразям не будет ни-че-го! Имеем печальный опят по ЛДНР, да и обменный фонд Абрамовича...
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10 час.
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