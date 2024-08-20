Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

Но, есть нюанс. В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная информация для анализа. Спасибо автору. Подтверждается ряд моих более ранних выводов + информация для последующего размышления.
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