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Петербургский дневник

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На дне Финского залива нашли транспортное судно «Выборг» времен Великой Отечественной войны

На дне Финского залива нашли транспортное судно «Выборг» времен Великой Отечественной войны

Все найденные на борту артефакты станут частью мемориала «Голоса погибших кораблей» Разведывательно-водолазная команда Константина Богданова при поддержке РГО идентифицировала транспортное судно «Выборг», пишет пресс-служба Русского географического общества.

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