На дне Финского залива нашли транспортное судно «Выборг» времен Великой Отечественной войны

Все найденные на борту артефакты станут частью мемориала «Голоса погибших кораблей» Разведывательно-водолазная команда Константина Богданова при поддержке РГО идентифицировала транспортное судно «Выборг», пишет пресс-служба Русского географического общества.
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