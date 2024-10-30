Милей уволил главу МИД Аргентины из-за голосования по Кубе в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу МИД Диану Мондино, передает телеканал TN. По данным телеканала, Милей уже выбрал нового главу МИД - им стал посол республики в США Херардо Вертейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии