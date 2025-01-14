«Позорный спектакль». Испания кипит из-за решения дать «Барсе» зарегистрировать Ольмо

Кроме «Реала». Дело Дани Ольмо – самое резонансное в испанском спорте в последний год. «Барселоне» позволили временно зарегистрировать его и Пау Виктора, хотя Ла Лига и Федерация футбола Испании (RFEF) против.
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