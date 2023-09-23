Что в Америке - повод для гордости, для нас - стыд и срам: 5 вещей, присущие всем американкам, россиянки не допустят никогда

Майя Maja

Глупости все это)) Везде и всяких хватает. Особенно и у нас на пляжах. Такого насмотришься...мама не горюй. При чем чем старше люди, тем больше скромность сходит на нет)) Кстати, конечно американки ( и их мужчины тоже) страдают больше слишним весом , чем у нас в РФ но стоит отметить, что у нас все же на территории больше зимы, чем лета и поэтому на генетическом уровне наши русские женщины далеко не худышки. Средний размер одежды ( не берем 18 летних, они еще юные девушки) российской женщины это 48-50, и рост средний колеблется от160-до 170. И если размеры больше, то можно конечно говорить о лишнем весе, но до 52 все не критично... И есть глупые наши дамы, которые морят себя диетами и теряют здоровье, когда это их природа...не понимают, что это и есть дань моде запада. Статистика... А вот тем же американкам наплевать на худых моделей)))) А уж ставить крест на девушках 30 лет у нас...это вообще какой-то несусветный бред))