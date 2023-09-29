Минздрав Приморья проводит служебную проверку после жалоб на Артёмовскую городскую больницу № 1

Министерство здравоохранения приморского края начало служебную проверку после публикации в социальных сетях и СМИ информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 84-летней пациентке, находившейся на лечении в Артёмовской городской больнице № 1 с 16 по 27 сентября, сообщает ИА DEITA.