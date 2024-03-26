Поля усеяны брошенным «мясом» ВСУ. 26 марта Сегодня 16K прочитали Преступное украинское военное командование и ранее с полным безразличием относилось к своим подчиненным, которые были ранены или убиты — их бросали на поле боя.
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