Генпрокуратура РФ требует взыскать с главы Корпорации развития Курской области 3,2 млрд

Генеральная прокуратура России через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
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