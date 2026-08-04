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Разбитый экран и эффект бабочки: когда случайность решает всё

Разбитый экран и эффект бабочки: когда случайность решает всё

Одно неловкое движение, и смартфон летит на асфальт. Экран покрывается паутиной трещин. Казалось бы, обычная бытовая неприятность, но именно с этого момента начинается цепная реакция событий, которая способна перевернуть жизнь.

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