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Песков: Киеву придется учесть новую геополитическую реальность при переговорах

Песков: Киеву придется учесть новую геополитическую реальность при переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости» заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы обратить внимание на новую геополитическую реальность в возможных переговорах с РФ.

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