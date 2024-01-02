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Царьград

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Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Похоже, что во франции  остались жить одни потомки Квазимодов... Иначе  не обмельчала б так  там эта тупая несуразна...Франция считает "...
  • Владимир
    Все эти удары ВКС России это укус комара. У хохлов очень много военных об'ектов. Бомбить надо центры городов.Эффект пятерни ил...
  • виктор орлов
    давно надо и Чоп и все переходы разбомбить"Должно быть боль...

В Архангельске в 2024 году возобновится реконструкция аэропорта в Талагах

В Архангельске в 2024 году возобновится реконструкция аэропорта в Талагах

Аэропорт в Архангельске уже принимает пассажиров и работает в обычном режиме. Расскажем, какие изменения нас ждутРеконструкция аэропорта в Архангельске сделана благодаря национальному проекту “Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры”.

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