В Архангельске в 2024 году возобновится реконструкция аэропорта в Талагах

Аэропорт в Архангельске уже принимает пассажиров и работает в обычном режиме. Расскажем, какие изменения нас ждутРеконструкция аэропорта в Архангельске сделана благодаря национальному проекту “Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры”.
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