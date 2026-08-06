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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касинтуру дисквалифицировали на 2 матча за удаление в игре со «Спартаком». «Ахмат» за отсутствие горячей воды в гостевой раздевалке и задымление на поле оштрафован на 40 тысяч рублей

КДК наказал полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удаление в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Спартака» (1:2).

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