Власти планируют усилить присутствие полицейских на акциях протеста, которые запланированы на 24 октября, тактика действий правоохранителей изменится, пишет Le Monde со ссылкой на премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.
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