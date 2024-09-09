Атомный ледокол "Таймыр" на работе в реке Енисей и дизельэлектроход "Норильский никель" одноимённой компании в конце ноября начале декабря в акватории Северного морского пути.
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Атомный ледокол "Таймыр" на работе в реке Енисей и дизельэлектроход "Норильский никель" одноимённой компании в конце ноября начале декабря в акватории Северного морского пути.