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Введение нравственного контроля культуры поможет укреплению России

Введение нравственного контроля культуры поможет укреплению России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Большой резонанс в России и за рубежом возымело недавнее исследование Союза писателей России, в котором литературные эксперты заявили, что около 60% детских книг, доступных на рынке, продвигают антиценности: предательство, снижение духовных идеалов, ненормальное изменение традиционных социальных ролей мужчин и женщин, воспевание личных недостатков и безразличие к будущему.

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Комментарии
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Константин Самарин
Видимо, детская книжка &quot;Вершки и корешки&quot; тоже попадет под цензуру, как пропагандирующая обман. А &quot;Колобок&quot; под пропаганду культа жестокости.: (как-никак, три попытки пожирания, и такой жестокий конец)
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