Введение нравственного контроля культуры поможет укреплению России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Большой резонанс в России и за рубежом возымело недавнее исследование Союза писателей России, в котором литературные эксперты заявили, что около 60% детских книг, доступных на рынке, продвигают антиценности: предательство, снижение духовных идеалов, ненормальное изменение традиционных социальных ролей мужчин и женщин, воспевание личных недостатков и безразличие к будущему.