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Удар точности — «Искандер-М» обезвредил военную технику боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 1 июля 2024 года

Удар точности — «Искандер-М» обезвредил военную технику боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 1 июля 2024 года

Удар точности — «Искандер-М» обезвредил военную технику боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 1 июля 2024 года Юлия СоколоваРакеты комплекса «Искандер-М» успешно уничтожили украинскую военную технику на станции разгрузки в Запорожской области.

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