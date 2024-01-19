Настасья Самбурская приняла свою женственность и показала свою киску

К своим 36 годам Настасья Самбурская, явно никак не может избавиться от всех своих комплексов. Если верить скупой информации о её детстве, то было оно не самое лучшее, в её понимании, а потому из Анастасии Алексеевны Тереховой она превратилась в Настасью Аниславовну Самбурскуя.