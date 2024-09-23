В регионе впервые провели Открытый Кубок Тамбовской области по гольфу

На поле гольф-клуба "Знаменский" впервые прошел Открытый Кубок Тамбовской области по гольфу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов страны - Краснодарского края, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Курской, Московской и Тамбовской областей.
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