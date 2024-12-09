Avia.pro - СМИ Этот случай вызвал бурное обсуждение в Уфе. В одном из частных детских садов на территории жилого комплекса «Baby Club» произошел инцидент, всколыхнувший родителей и пользователей соцсетей.
«Не сдержалась»: воспитатель в частной детском саду Уфы ударила ребенка во время прогулки
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людмила михайлик
Маленьких детей так наказывать нельзя,это все повадки чурбаков
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4 час.
Андрей Бедный
В СССР были реальные методы повлиять на родителей, чтобы те повлияли на детей ремнем и доступно донесли до подкорки как себя можно вести, а как чревато. А сейчас детки края не видят, а службы надзора за правильное воспитание мозг вынесут и жизни не дадут.
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3 час.
Виталий Сорокин
не знаю, как в дет.саду, но как ком.батВС РФ скажу...без мордобоя толку нет! Мамы с папами не то что не воспитали, они вложили дерьмо в голову деткам, а потом, хотят получить идеальных детей, воспитанных дет.садом, школой, Армией не принимая в воспитании участия! Халява!
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2 час.
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