«Не сдержалась»: воспитатель в частной детском саду Уфы ударила ребенка во время прогулки

Андрей Бедный

В СССР были реальные методы повлиять на родителей, чтобы те повлияли на детей ремнем и доступно донесли до подкорки как себя можно вести, а как чревато. А сейчас детки края не видят, а службы надзора за правильное воспитание мозг вынесут и жизни не дадут.