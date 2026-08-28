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Царьград

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Трамп инициировал налоговую проверку фонда Сороса и других НКО

Трамп инициировал налоговую проверку фонда Сороса и других НКО

Администрация Трампа планирует налоговую проверку левых НКО, включая фонд Сороса. В августе 2026 года Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к ответственности за поддержку беспорядков и возможное финансирование радикалов.

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